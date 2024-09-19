Погрози РФ про наслідки дозволу Україні на удари далекобійною зброєю не паралізують рішення США, - Салліван

У США спостерігають за діями й заявами РФ, але вибудовують власні рішення у координації зі своїми партнерами та Україною. Це стосується й погроз російського диктатора Володимира Путіна через можливий дозвіл Україні бити по Росії далекобійною зброєю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник президента США з нацбезпеки безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії.

Салліван зауважив, що це тема (дозволу далекобійних ударів України по РФ - ред.) інтенсивних консультацій між США, нашими партнерами та президентом Володимиром Зеленським.

"Я не можу читати думки Путіна. Моя точка зору на те, що він сказав — і вчора, і багато разів раніше — є такою. Президент Байден і наша адміністрація відмовилися від того, що погрози Росії можуть паралізувати наші рішення. Ми очевидно поставляємо величезну кількість зброї в Україну і будемо продовжувати це робити, попри російські погрози", - зазначив він.

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За словами радника, адміністрація Байдена не говорить, що Росія не становить взагалі ніякої загрози, оскільки бачить, як вона намагається завдати шкоди країнам НАТО.

"Отже, нас не паралізує те, що вони говорять. Ми дивимося що робить і що каже Росія, відповідно ми вибудовуємо власні рішення і робимо це в координації зі своїми партнерами та Україною. Але ми не маємо наміру дослуховуватися до якихось конкретних заяв [Москви] як до біблійних настанов", - резюмував Салліван.

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що удари ЗСУ по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна начебто самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.

Дозвіл на удари по військових цілях на території Росії

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це.

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