Російський диктатор Володимир Путін матиме труднощі з тим, щоб реалізувати свій указ і збільшити армію РФ на 180 тисяч людей. Це зумовлено тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики розвідки нагадують, що 16 вересня Путін підписав указ про збільшення чисельності російської армії ще на 180 тисяч військовослужбовців до 1,5 мільйона осіб. Це вже третій указ російського диктатора про збільшення чисельності російської армії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За оцінками британської розвідки, Росія, ймовірно, збільшить кількість та розмір підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину додаткових 180 тисяч осіб.

"Попри заявлений намір розширити свої сили, цілком імовірно, що це прагнення буде утруднено важкими втратами, що продовжуються у ході війни з Україною, і проблемами з набором особового складу", - підсумували британські аналітики.

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Нагадаємо, Путін прагне збільшити чисельність російської армії, але, вирішальним фактором на полі бою є якість, а не кількість солдатів. Попри чисельну перевагу Росії, Україна змогла досягти значних успіхів, тоді як спроби Путіна розширити армію більше схожі на відчай, ніж на ефективну військову стратегію.

Чиновники Міністерства оборони Росії чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив нову хвилю мобілізації для "війни на виснаження" проти України. За кілька місяців до інавгурації Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ, які наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Росії на полі бою в Україні.