Кінбурнська коса нині є фактично зоною бойових дій, і доволі активних, - Плетенчук

Унаслідок бойових дій Кінбурнська коса в Миколаївській області нині є фактично зоною бойових дій, росіяни облаштували там свої позиції, звідки періодично здійснюють обстріли і отримують відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Плетенчук зазначив, що російським окупантам байдуже до того, що Кінбурнська коса була заповідником і важливим природним ресурсом. Вони облаштовували там свої позиції і звідти періодично проводили обстріли. Здебільшого від них потерпали південна частина Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький Лиман і Херсонщина.

"Звісно, в такому разі ця територія стає зоною бойових дій, вони (росіяни. – Ред.) отримують відповідь. Внаслідок цього можуть відбуватися займання, лісові пожежі. Тому, на жаль, такі факти мають місце, тому що зараз це фактично зона бойових дій, і доволі активних".

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