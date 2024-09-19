Рада не надавала дозволів на виїзд за кордон "слузі народу" Одарченку, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що парламент не надавав жодних дозволів "слузі народу" Андрію Одарченку на виїзд за кордон.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодних заяв на відрядження, жодних дозволів щодо перетину державного кордону депутату Одарченку не давали", - зазначив спікер.

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Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

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