Новини

США не послаблятимуть санкції проти РФ, якщо Україна скаже, що це не відповідає її стратегії, - Салліван

1 44546
Салліван про послаблення санкцій проти РФ

Сполучені Штати не послаблятимуть санкції проти Російської Федерації, якщо Київ скаже, що це не відповідає її стратегії. Україна в питанні зняття обмежень матиме значний вплив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник президента США з нацбезпеки безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії.

Він відмовився відповідати, чого б хотів президент США Джо Байден в обмін на послаблення санкцій проти Росії та наголосив, що саме Україна матиме значний вплив у цьому питанні. 

Ми не будемо формулювати позицію для такого послаблення без того, щоб вона узгоджувалася із можливою стратегією досягнення миру, яку запропонує Україна. … Якщо Україна скаже: не треба послаблювати санкції, оскільки це не відповідає нашій стратегії, то ми, звичайно, цього не робитимемо", - заявив Салліван.

Радник Байдена нагадав, що до кінця року Україна має отримати 50 мільярдів доларів із заморожених активів Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та пропагандиста Кисельова

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Світлана 61c73cbe
    Хай ще вибори виграє з такою позицією
  • anna petrova fabee43b
    Багато республіканців починають розуміти, що тупість MAGA https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republican_in_name_only RINOs набагато більша проблема, ніж мігранти...
  • Деніс Войцеховський
    Елементарно. До України пересічним американцям справи немає, а от мігранти багато кому дошкуляють. Трамп обіцяє депортувати більшість нелегалів. І взагалі багато чого обіцяє.
    Ситуація дуже хитка. Все вирішить один-два відсотки "свінгерів".
    І в чому проблема спецслужбам русні напередодні виборів підкласти Харріс умовних "свинарчуків"?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини