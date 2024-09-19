США не послаблятимуть санкції проти РФ, якщо Україна скаже, що це не відповідає її стратегії, - Салліван

Сполучені Штати не послаблятимуть санкції проти Російської Федерації, якщо Київ скаже, що це не відповідає її стратегії. Україна в питанні зняття обмежень матиме значний вплив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник президента США з нацбезпеки безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії.

Він відмовився відповідати, чого б хотів президент США Джо Байден в обмін на послаблення санкцій проти Росії та наголосив, що саме Україна матиме значний вплив у цьому питанні.

Ми не будемо формулювати позицію для такого послаблення без того, щоб вона узгоджувалася із можливою стратегією досягнення миру, яку запропонує Україна. … Якщо Україна скаже: не треба послаблювати санкції, оскільки це не відповідає нашій стратегії, то ми, звичайно, цього не робитимемо", - заявив Салліван.

Радник Байдена нагадав, що до кінця року Україна має отримати 50 мільярдів доларів із заморожених активів Росії.

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