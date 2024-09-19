Німеччина передала Україні пакет допомоги: 22 Leopard 1A5 та понад 60 тис. 155-мм боєприпасів

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 22 танки Leopard 1A5 та понад 60 тис. боєприпасів 155-мм калібру

Про це повідомила пресслужба уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

До пакета допомоги увійшли:

22 танки Leopard 1 A5, придбані спільно із Данією;

61 тис. боєприпасів 155-мм калібру;

5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

3 самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;

2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;

1 млн патронів до вогнепальної зброї.

Також уряд Німеччини надає Україні 30 БПЛА VECTOR та запчастини до них. 20 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 безпілотних надводних апаратів, 12 розвідувальних БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.

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До нового пакета допомоги, зокрема, увійшли:

три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;

броньована інженерна машина DACHS;

6 танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;

16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;

2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

2 автомобілі охорони кордону;

112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

8 автоцистерн Zetros;

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