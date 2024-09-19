Німеччина передала Україні пакет допомоги: 22 Leopard 1A5 та понад 60 тис. 155-мм боєприпасів
7 07428
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 22 танки Leopard 1A5 та понад 60 тис. боєприпасів 155-мм калібру
Про це повідомила пресслужба уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
До пакета допомоги увійшли:
- 22 танки Leopard 1 A5, придбані спільно із Данією;
- 61 тис. боєприпасів 155-мм калібру;
- 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
- 3 самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
- 2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
- 1 млн патронів до вогнепальної зброї.
Також уряд Німеччини надає Україні 30 БПЛА VECTOR та запчастини до них. 20 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 безпілотних надводних апаратів, 12 розвідувальних БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.
До нового пакета допомоги, зокрема, увійшли:
- три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
- броньована інженерна машина DACHS;
- 6 танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
- 2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- 2 автомобілі охорони кордону;
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 8 автоцистерн Zetros;