Євросоюз налаштований на подальшу масштабну підтримку України, - посол Матернова

Європейський Союз безумовно продовжить підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"З боку ЄС, безумовно, є зобов'язання продовжувати свою велику підтримку. Я маю на увазі, що ми найбільше фінансово підтримуємо Україну в цій війні. Безумовно. З макрофінансової точки зору. І ми будемо продовжувати це робити. Зобов'язання, безумовно, є, і я думаю, що ми надамо левову частку з обіцяних $50 мільярдів. І ми зараз шукаємо шляхи, як зробити це у партнерстві з G7", - сказала посол.

Матернова зазначила, що підтримка ЄС збережеться, навіть якщо США збираються зменшити допомогу Україні

"Я думаю, що ми бачили досить багато креативності та енергійності у нашій підтримці. Як я вже казала, ми є найбільшим фінансовим донором України. Я думаю, що, особливо у військовій сфері, це може бути складно на початку, але Україна знаходиться в Європі. У нас спільна доля, ми живемо на одному континенті, тому краще мати можливість робити необхідні кроки, якщо виникне потреба", - зазначила посол.

Нагадаємо, Євросоюз вже спрямував 400 млн євро із заморожених активів РФ на закупівлю української зброї.

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