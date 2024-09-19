Європарламент закликає держави-члени негайно зняти для України обмеження на удари західною зброєю по цілях на території РФ, - резолюція

В ухваленій на пленарному засіданні резолюції Європарламент закликає, серед іншого, зняти для України обмеження для використання наданої їй зброї для ударів по ціялях на території Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в резолюції "Про продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС", ухваленій на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Зазначається, що документ підтримали 425 депутатів, проти проголосував 131, утрималися - 63.

"Європарламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєнь, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на російській території, оскільки це перешкоджає здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом і залишає Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру", - йдеться у 8 пункті резолюції.

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У резолюції йдеться, що Україна як жертва агресії має законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Депутати наголосили, що військова допомога, надана ЄС, США та партнерами-однодумцями, є "значною, хоча все ще недостатньою". У документі зауважується, що недостатні поставки боєприпасів і озброєнь та обмеження на їх використання можуть підірвати зусилля, яких було докладено.

"У зв'язку з цим знову звертаємось до держав-членів із закликом виконати взяте на себе у березні 2023 року зобов'язання поставити Україні один мільйон боєприпасів, прискорити постачання зброї, зокрема сучасних систем ППО та іншої зброї і боєприпасів у відповідь на чітко визначені потреби, включно з ракетами "Таурус"", - йдеться в документі.

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Зазначається, що всі держави-члени ЄС та союзники по НАТО мають колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щодо підтримки України у військовому плані, до того ж не менше ніж 0,25% свого ВВП щорічно.

Крім того, Парламент закликає держави-члени активно тиснути на Угорщину, щоб вона припинила блокування Європейського фонду миру, зокрема новостворений Фонд допомоги Україні. Угорщину також просять "відкликати указ про скасування державного фінансування притулку для біженців із Західної України та дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист".