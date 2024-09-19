Чотирьох строковиків армії РФ полонили бійці на Курщині. ВIДЕО
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Українські воїни полонили чотирьох російських строковиків на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із своїми "трофеями" бійці опублікували у соцмережах.
Українські воїни полонили чотирьох російських строковиків на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із своїми "трофеями" бійці опублікували у соцмережах.
Переляку на обличчях немає - зовсім не бояться "українських нацистів"
Прямо няшечки, кави їм з цигаркою. Обмін у першу чергу, приїдуть у свій жоподрищенськ та будуть розповідати як у кров мочили
Такі няшки хоч додому відпускай