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Чотирьох строковиків армії РФ полонили бійці на Курщині. ВIДЕО

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Українські воїни полонили чотирьох російських строковиків на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із своїми "трофеями" бійці опублікували у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко

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Топ коментарі

  • Mod Dom
    Переляку на обличчях немає - зовсім не бояться "українських нацистів"
  • Viktor Mozhaiev
    Прямо няшечки, кави їм з цигаркою. Обмін у першу чергу, приїдуть у свій жоподрищенськ та будуть розповідати як у кров мочили
  • Олег Марцінковський 22109e62
    Такі няшки хоч додому відпускай
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