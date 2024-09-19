Пентагон вважає, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані, - WSJ

У Міноборони США побоюються, що хвиля смертоносних вибухів електронних пейджерів, що використовували бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла", може бути прелюдією до потенційної наземної війни.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Ще до цих вибухів, міністр оборони США Ллойд Остін заявив іншим високопосадовцям Пентагону на зустрічі 16 вересня, що він побоюється, що Ізраїль може незабаром розпочати наступ після місяців ракетних і повітряних атак з боку "Хезболли".

"Я дуже стурбований тим, що ситуація виходить з-під контролю", - заявив він.

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За словами людини, знайомої з цим питанням, ізраїльські військові в останні дні перекинули дивізію спецназу і десантників на північ з південної частини країни, після того, як вона діяла в Газі протягом декількох місяців. Дивізія налічує тисячі військових.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, заявив 18 вересня, що все ще існує спосіб "закінчити кризу дипломатичним шляхом, а не війною".

Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

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