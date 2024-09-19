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Лукашенко на зустрічі з ватажком "ДНР" Пушиліним: Білорусь готова співпрацювати з Україною на тих самих засадах

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Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Пушиліним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 19 вересня провів зустріч із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, під час якої заявив що Білорусь завжди співпрацювала з Донецькою областю і готова продовжувати співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.

"Ми співпрацюємо давно. А щодо Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю. І, природно, у ці складні, важкі часи відтоді (вже 10 років) ми не відмовлялися від цієї співпраці, готові продовжувати і нині. Тим паче, що певні напрацювання є, базу створено", - заявив Лукашенко.

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Крім того, він зауважив, що "в цій співпраці потрібно уникати будь-яких посередників" і білоруська сторона готова це робити: "Ми готові безпосередньо з вами співпрацювати".

Серед іншого Лукашенко заявив, що готовий "співпрацювати і з Україною на тих самих засадах, що й із "ДНР"".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Jolli Rabbit
    Чому на бувшій білорусі досі є наше посольство?
  • vuiko dobrui
    це треба в зе-малайця і в його регента дермака питати !!!
  • vuiko dobrui
    чому з більш як сотні кримінальних справ проти Порошенка та його команди ,до суду довели одинці, решта росипалася на етапі слідства, і при цьому нікого, наваіть "свинарчуків" не посадили за більш як 5-ть років царювання зе-малайця та його зе-банди в Україні ??? і це при 1000% своїх зе-прокурорах і 1000% кишеньковій, ще медведчуківсько-портновській, судовій системі !!! га ???
    краще дай відповідь на питання хто і чому зав увесь південь України кацапам в лютому-березні 2022 року ???

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