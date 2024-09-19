"Слуга народу" Мережко про переведення Безуглої: Вона додасть медійності Комітету та приверне увагу ЗМІ до його діяльності

Переведення народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої до Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва приверне увагу медіа до його діяльності.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, переведення Безуглої до комітету "не було сюрпризом".

"Мар’яна Безугла може розраховувати на мою підтримку. Вона має багато проєктів, і я сподіваюся на їх успішну реалізацію", - зазначив він.

"Слуга народу" зауважив, що хоч Безугла і є доволі спірною фігурою в політичних колах, "проте політик має право на помилку, але він має бути цікавим людям".

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"Я вважаю, що сама присутність Мар’яни Володимирівни додасть медійності нашому комітету, що приверне увагу засобів масової інформації до нашої діяльності", - наголосив Мережко.

Водночас голова парламентського комітету розповів, що вже мав досвід спілкування з Безуглою, адже працював з нею у рамках однієї парламентської ТСК. Тоді в нього склалося позитивне враження від співпраці з депутаткою.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада звільнила народну депутатку від "Слуги народу" Марʼяну Безуглу з посади заступниці комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки, а також як члена комітету.

4 вересня Верховна Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, однак тоді рішення не підтримали.

Пізніше Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.