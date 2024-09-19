Взимку в Україні може не бути світла до 18 годин на добу, - місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини прогнозує, що взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили спостерігачі ООН з прав людини.

"Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - зазначила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

За її словами, наслідки цих атак будуть довготривалими і потребують комплексного підходу.

Також читайте: Євросоюз допоможе Україні відремонтувати об’єкти генерації, які забезпечать 15% її потреб

"Національні та міжнародні партнери повинні об’єднати зусилля для відновлення критично важливої інфраструктури та притягнення до відповідальності винних осіб за скоєну шкоду", - додала Белль.

У доповіді місії зазначається, що взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щоденно.

Російські атаки призвели до втрати близько 9 гігават виробничих потужностей, що становить половину обсягу, необхідного Україні в зимовий період.

"Станом на червень 73% теплових електростанцій країни були виведені з ладу. Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого спрямовувалися на об'єкти передачі електроенергії, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації", - додали в ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС створять резерв дизельного пального для України, – ЗМІ