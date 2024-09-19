У Коломиї працівниця психоневрологічного інтернату, ймовірно, побила свою підопічну. Лубінець відреагував

У Коломиї Івано-Франківській області працівниця жіночого психоневрологічного інтернату, ймовірно, побила свою підопічну. До установи прибула представниця Офісу омбудсмена в області Євгенія Мнишенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомом про інцидент?

За словами омбудсмена, одразу після отримання інформації про побиття до інтернату прибула представниця його офісу разом з командою. Вони виявили на тілі потерпілої синці на спині та біля ребер.

Під час відвідування закладу також були перевірені умови перебування підопічних в інтернаті на дотримання прав людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція проводить розслідування за фактом побиття військового на Дніпропетровщині. До інциденту причетний місцевий депутат

Лубінець зауважив, що про цей випадок повідомили поліції, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з’ясовуються.

Працівницю установи усунули

Лубінець додав, що адміністрація закладу, довідавшись про інцидент, вжила заходів для усунення працівниці, яка побила підопічну, там проводиться службове розслідування.

"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося – відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні – притягнуті до відповідальності!" - прокоментував омбудсмен.

Дивіться також: "Слуга народу" Куницький побив чоловіка в центрі Києва, - поліція. ВIДЕО