У Сумах пролунали вибухи

Декілька вибухів пролунало у Сумах під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними кореспондентів, у місті було чути два вибухи.

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Також на Сумщині протягом години триває загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Нагадаємо, пізно ввечері середи, 18 вересня, у Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух, частина міста була знеструмлена.

У ніч на 18 вересня російські військові "Шахедами" завдали авіаційний удар по енергетичних об’єктах Сум.