Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом ще 2 місяці

19 вересня Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко у вигляді цілодобового домашнього арешту ще щонайменше на 2 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Упродовж цих двох місяців Тищенко також зобов’язаний носити електронний браслет, а також дотримуватися попередньо покладених обов’язків.

Прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу на два місяці, а також про продовження на два місяці виконання обов’язків.

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Адвокати Тищенка просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку, або відпустити нардепа під особисте зобов’язання.

Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.

Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

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Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.