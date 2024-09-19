Європарламент закликав ЄС запровадити ембарго на російський газ і санкції проти Газпрому, - резолюція

Європарламент у своїй резолюції просить Євросоюз запровадити повне ембарго на російський зріджений природний газ (LNG) і санкції проти Газпрому та російських нафтових компаній.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій у четвер, 19 вересня, у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також євродепутати виступили за внесення до санкційних списків суден льодового класу Arc-7, які експортують російський скраплений природний газ, щоб позбавити їх доступу до портів або західних морських служб.

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Європарламент вважає, що ЄС і його держави-члени мають запровадити цільові санкції щодо морських суден, які Росія використовує для обходу санкцій на експорт нею нафти та газу й обслуговування її енергетичних проєктів в Арктиці.

Також депутати закликали запровадити санкції щодо ядерного сектору Росії та адресні санкції проти осіб, винних у порушеннях ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.