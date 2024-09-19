Якість води в Десні на водозаборах Київщини - у межах норми, в Сеймі на Сумщині зберігається погіршення

19 вересня якість води на річці Десна у місцях водозаборів на Київщині у межах норми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Ситуація у річці Десна

Зокрема:

в пункті водозабору міста Бровари хімічне споживання кисню - 32,02 міліграма на дециметр кубічний за норми 30 міліграмів на дециметр кубічний, розчинений кисень у нормі.

у пункті водозабору міста Київ хімічне споживання кисню - 20,76 міліграм на дециметр кубічний, розчинений кисень - 6,02 міліграм на дециметр кубічний, при нормі не менше 4 міліграм на дециметр кубічний.

"Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - повідомили в Міндовкілля.

Що буде, якщо забруднення дійде до Києва?

У Міндовкіллі заявили, що за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил.

Яка ситуація у річці Сейм?

На Сумщині в Сеймі зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення – на території Росії.

"Найгірші показники фіксуються на ділянці с.Пруди – с.Мутин. Хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить 112 міліграм на дециметр кубічний біля с. Пруди, та 102 міліграм на дециметр кубічний біля с. Мутин. Розчинений кисень зріс до 0,14-0,34 міліграм на дециметр кубічний. Азот амонійний перебуває в межах норми", - розповіли в міністерстві.

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На Чернігівщині відбувається покращення якості води р. Сейм. Всі досліджувані показники перебувають у межах нормативів окрім марганцю в пункті м. Батурин. тут він перевищує норму в 1,2 раза.

Вміст розчиненого у воді кисню становить 7 міліграмів на дециметр кубічний, показник хімічного споживання кисню перебуває в межах 26-26,7 міліграма на дециметр кубічний. По азоту загальному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Результати вимірювань проб води р. Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах. Розчинений кисень у всіх пунктах перебуває в межах норми. У місті Остер хімічне споживання кисню становить 33 міліграми на дециметр кубічний. Вміст азоту амонійного, марганцю, нітритів, фосфатів та хлоридів не перевищує нормативні значення.

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"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - наголосили в Міндовкілля.