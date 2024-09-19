Київ виплатить пораненим воїнам по 45 тис. гривень на додаток до державних виплат, - Кличко

Столиця запроваджує додаткову матеріальну допомогу для киян-військовослужбовців, які отримали поранення. Окрім належних державних виплат поранені кияни-захисники отримають ще й одноразову виплату в 45 000 гривень з бюджету Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам. Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн", - написав Кличко.

Мер Києва наголосив, що це важливе рішення і висловив переконання, що його підтримають всі депутати.

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Як повідомлялося, раніше Київ запровадив додаткову виплату для мешканців міста Києва, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. Окрім належних державних виплат мобілізовані кияни отримують від міста додаткову одноразову допомогу в розмірі 30 000 гривень.