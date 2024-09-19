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Київ виплатить пораненим воїнам по 45 тис. гривень на додаток до державних виплат, - Кличко

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Київ збільшує допомогу воїнам на 1 млрд грн

Столиця запроваджує додаткову матеріальну допомогу для киян-військовослужбовців, які отримали поранення. Окрім належних державних виплат поранені кияни-захисники отримають ще й одноразову виплату в 45 000 гривень з бюджету Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам. Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн", - написав Кличко.

Мер Києва наголосив, що це важливе рішення і висловив переконання, що його підтримають всі депутати.

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Як повідомлялося, раніше Київ запровадив додаткову виплату для мешканців міста Києва, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. Окрім належних державних виплат мобілізовані кияни отримують від міста додаткову одноразову допомогу в розмірі 30 000 гривень.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Це реальна допомога для тих, кому Зеленський віддячує 600-ма гривнями на місяць за захист і поранення.

    Зараз блохєри ОПи знову почнуть хором "накидувати" на Кличка по всіх соцмережах.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    браво, Віталік... в ОПІ напряглися вже
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Не "десь". Про це писали немало ЗМІ, які брали інтерв'ю у військових.

    "Тисячі важкопоранених, хворих і травмованих військовослужбовців виводять поза штат. Вони прикуті до своїх військових частин і не мають змоги пройти нормальну реабілітацію та не можуть забезпечити ні себе, ні свою родину, адже отримують 500-700 грн на місяць.
    Держава має й далі платити їм нормальні гроші, а важким пораненим - дати можливість легко звільнитися із ЗСУ, якщо вони мають таке бажання."

    https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/
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