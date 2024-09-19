Україна втілює військові інновації швидше за США, - слухання у Конгресі

Україна втілює інновації у військових технологіях зі швидкістю, значно більшою, ніж американський уряд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це під час слухань у Конгресі США заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман.

Спікери під час промови зазначили, що Сполучені Штати мають розпочати багаторічні інвестиції в національну безпеку та промислову базу, відкоригувати пріоритети та ефективніше використовувати кошти на національну безпеку.

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"Потрібно стимулювати зміни. Україна та Росія впроваджують інновації на полі бою і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні і переконалась в цьому на власні очі. Якщо Міністерство оборони не може рухатися з такою ж швидкістю та масштабами, воно програє. Цей комітет має допомогти очільнику Міноборони та його заступнику вирішити цю проблему", - зазначила Гарман.

За її словами, "треба запитати, чого Україна нас може навчити".

"Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цього навчити, зокрема, того, що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це – в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє", - наголосила Гарман.

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