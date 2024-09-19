Меджліс - Сікорському: Обговорювати майбутнє Криму слід за участі України та корінного народу
Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою України та корінного кримськотатарського народу.
Про це йдеться у заяві Меджлісу кримськотатарського народу щодо пропозиції глави МЗС Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму, висловленої під час дискусії на зустрічі YES у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни росії проти України, наша держава має поступитися Кримом.
Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим.
Зокрема він пропонує передати Кримський півострів "під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями".
Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.
Згідно з національним законодавством України та міжнародним правом "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні.
Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права.
Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова.
Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу", - йдеться у заяві Меджлісу.
Раніше глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму.