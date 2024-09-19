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Росія вбила 147 українських вчених

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147 українських вчених загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані були оприлюднені під час міжнародної конференції BioGeNext, яка відбувається зараз в Києві.

Йдеться не тільки про тих науковців та аспірантів, які пішли на фронт, а й про тих, хто загинув в тилу чи на окупованих територіях.

загиблі під час війні науковці

Серед українців, які віддали життя в боях за Батьківщину, - двоє двоє співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ. У перші дні війни, 1 березня, під Києвом загинув головний інженер ІМБГ Максим Павленко, який вступив до ТРО. 21 липня 2022 року на Донбасі загинув молодий вчений, провідний інженер відділу біомедичної хімії Василь Вдовін, який воював у складі 72-ої окремої механізованої бригади.

Біжана Шаропова, біофізика та популяризатора науки, вченого Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ, який воював у лавах добробатів ще в 2014-2015 рр., і знов пішов на фронт у 2022-му, посмертно нагороджено званням Героя України. Біжан загинув у боях на Харківщині, з квітня 2022 року вважався зниклим безвісти, рідні та колеги до останнього сподівалися на диво, але у січні 2023 року завдяки низці експертиз було підтверджено загибель воїна.

8 березня 2022 року загинула кандидатка технічних наук Юлія Ващенко - окупанти розстріляли її з чоловіком в автомобілі неподалік Броварів.

У Маріуполі в березні 2022 року померла на місці від осколкових поранень Наталія Лоскутова, доцентка кафедри німецької та французької філології в Маріупольському державному університеті. Лоскутова, кандидатка філологічних наук, яка досліджувала українську і французьку термінологію, загинула, коли стояла в черзі за продуктами.

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Під час ракетної атаки на столицю на початку 2024 року загинула докторка біологічних наук, донедавна - професорка кафедри екології в Києво-Могилянській академії Людмила Шевцова.

Мартиролог загиблих науковців складає група активістів, яка започаткувала проєкт "Українські вчені на війні. UA Scientists at War". Один з учасників проєкту Олексій Болдирєв, завідувач кафедри біотехнології Київського авіаційного інституту, науковий редактор порталу "Моя наука", каже, що збирати дані про загиблих допомагають науковці та просто люди в соцмережах.

"Насамперед ми ставимо собі задачу оцінити втрати кількісно, співставити з втратами української науки внаслідок війн та репресій у ХХ столітті", - розповідає Болдирєв.

Довідка. Поки друкували постер, кількість загиблих зросла зі 142 до 147.

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Проєкт "Українські вчені на війні"

Зазначимо, що українська науковиця та журналістка Христина Семерин є авторкою проєкту "Українські вчені на війні. UA Scientists at War" та веде список загиблих учених спільно з науковцем Олексієм Болдирєвим і командою науково-популярного порталу "Моя наука".

Проєкт охоплює список загиблих вчених із 2014 року і серію художніх репортажів та есеїв про кожного науковця зі списку. 

Також Болдирєв розробляє базу даних про втрати вчених на війні.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Микола Січень f0998605
    Ківу,наприклад..
  • Randall Flag da70119e
    Просто нагадаю, що їхня новітня розробка Х-69 знищила нашу Трипільску ТЕС. Ракету створено у розташованому в Дубні Московської області проєктно-конструкторському бюро "МКБ "Радуга", яке після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під санкціями більшості західних країн. Вперше Х-69 продемонстрували публічно в серпні 2022 року, тому її називають однією з найновіших російських розробок

    У FPV-дронах та системах РЕБ вони вже зрівнялися з нами. А в дечому навіть випереджають:

    російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.

    Відео

    https://streamable.com/utbyai

    БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.

    Можна ще згадати БПЛА "Ланцет", проти якого ми так і не навилися боротися. Теж їхня власна розробка.

    Ну і про КАБи з кинжалами теж не забуваємо. Перші це модернізація старої радянської авіабомби, але за допомогою цієї вундервафлі вони з легкістю вскривають наші лінії оборони. І протиставити цьому ми нічого не можемо.

    Про Міг-31К - носія кинжалів, через зліт якого життя в Україні завмирає, я вже мовчу. Також не буду згадувати про те, скільки всього було знищено за допомогою цієї новітньої російської розробки.

    Все це розробляється не піонерами у літніх таборах, а вченими та інженерами.
  • A. ExcelUA
    Відноситесь. Нормально. Навіть, правильно. А яка галузь?
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