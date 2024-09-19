"Росатом" користується відсутністю санкцій проти нього і закуповує західні компоненти для російських крилатих ракет, - InformNapalm

Журналісти з’ясували, що компанію "Росатом" та конструкторське бюро "Радуга", яке виробляє крилаті ракети для вбивства мирного населення України, об’єднує ще й конструкторське бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс"). "Росатом", який не перебуває під західнисми санкціями, під виглядом постачання західних компонентів для будівництва та модернізації АЕС безперешкодно постачає компоненти для МОКБ "Марс", яке обслуговує навігаційні пристрої для російських крилатих ракет.

Про це йдеться у розслідуванні InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

Конструкторське бюро "Марс" і російські крилаті ракети

"МОКБ "Марс" – це російська компанія, яка спеціалізується на розробці бортових систем автоматичного управління і навігації авіаційними та космічними літальними апаратами. Наразі бюро виготовляє бортові системи управління для космічних апаратів серії "Электро-Л", "Арктика-М", "Спектр-УФ", але найголовніше – модернізує та виготовляє системи управління розгінних блоків і бортових систем управління для крилатих ракет МКБ "Радуга".

Ця компанія модернізує та обслуговує для конструкторського бюро "Радуга" системи К-051М, У501М, а також навігаційні модулі SN-99, які використовуються в крилатих ракетах серії "Х" (Х-32, Х-59, Х-101). Для компанії МКБ "Радуга" та ВАТ "Дубненський машинобудівний завод імені М.П. Федорова" (далі ДМЗ). Обидві компанії перебувають під міжнародними санкціями.

Акти дослідження крилатих ракет на предмет поломки систем К-051М і У501М

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В Акті досліджень від 13 лютого 2023 року, МОКБ "Марс" виконував ремонт систем К-051М і У501М для МКБ "Радуга" та ВАТ "Дубненський машинобудівний завод імені М.П. Федорова".

Основною проблемою систем К-051М і У501М є їх постійні виходи з ладу, як і інших складових ракет. Це відбувається через відсутність достатньої кількості західних електронних компонентів через міжнародні санкції. У результаті виникають постійні поломки в крилатих ракетах серії Х.

Для прикладу наведемо таблицю відмов і відновлення крилатих ракет Х-32 станом на 19 вересня 2022 року.

З графіка видно, що в понад 50% ракет Х-32 були виявлені проблеми із системами К-051М і У501М, які в більшості випадків вдалося усунути, проте з певними витратами ресурсів і часу.

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За нашою інформацією, ДМЗ отримав завдання від міністерства промисловості та торгівлі Росії наростити виробництво ракет Х-32 у 2023 році з 80 до 207 одиниць, а у 2024 році — з 132 до 215 одиниць. Отже, можна припустити, що значна частина цих ракет матиме технічні несправності, які доведеться якось усувати.

Західні компоненти у російських ракетах

Іншим важливим компонентом ракет є навігаційна система SN-99.

Як відомо з розслідування Frontelligence Insight, навігаційні системи SN-99, вироблені в березні 2023 року і використані в крилатих ракетах, що атакували українські міста, містили електронні компоненти таких західних компаній, як Silicon Laboratories, NXP Semiconductors, Dallas Semiconductor, SPANSION, Maxim Integrated Products і Integrated Silicon Solution. Росіяни заявляли, що це вітчизняний продукт, але малоймовірно, що за такий короткий час вони змогли б повністю замінити західні компоненти.

Тому постає питання, як вони отримують ці західні компоненти. Головним поясненням цього є те, що МОКБ "Марс" підпорядковується російській державній компанії "Росатом".

Вигляд блоку SN-99 за даними звіту storymaps.arcgis.com

Зв’язок Росатому з виробництвом у РФ крилатих ракет

Як зазначають розслідувачі, "Росатом" загалом не перебуває під міжнародними санкціями, за винятком кількох її дочірніх підприємств. Тому під виглядом постачання західних компонентів для будівництва та модернізації АЕС безперешкодно постачаються ці компоненти для МОКБ "Марс", яке обслуговує навігаційні пристрої для російських крилатих ракет.

Особливо варто врахувати той факт, що "Росатом", ймовірно, здійснює закупівлю західних електронних компонентів для свого обладнання, яке використовується в центрах обробки даних (ЦОД) на АЕС. Проте ці компоненти можуть спокійно потрапляти до МОКБ "Марс" для обслуговування систем управління для крилатих ракет серії Х.

Обладнання, яке використовується в центрі обробки даних АЕС Росатому

Журналісти з’ясували, що конструкторське бюро "Радуга" "Радуга" продовжує розширюватися, незважаючи на санкції. Для свого розширення та закупівлі обладнання компанія співпрацює з такими фірмами, як Farsoon (Китай), Hangcha (Китай), Hision (Китай), Fagima Jazz R (Італія), Automator (Італія) та Hottinger GmbH (Німеччина). Компанія планує збільшити виробництво своїх ракет Х-101 на 20% у 2025 році.

Враховуючи все вищезазначене, Росія поки не здатна самотужки створити закритий цикл виготовлення електронних компонентів для свого військово-промислового комплексу. Тому вона використовує всі наявні можливості для закупівлі західних компонентів.

Одним із таких інструментів обходу санкцій є компанія "Росатом", яка, через відсутність накладених на неї санкцій, має змогу отримувати західну електроніку, що потім потрапляє до МОКБ "Марс", котра є складовою "Росатому" і обслуговує системи управління та навігації для крилатих ракет.

Крім того, на компанію "Росатом" покладені зобов’язання від уряду РФ по забезпеченню технологічної незалежності та безпеки критичної інформаційної інфраструктури Росії. Для цього було створено акціонерне товариство "Научно-производственное объединение "Критические информационные системы" (АО "НПО "КИС"), акції якої повністю належать "Росатому". Метою цього товариства є забезпечення та розвиток радіоелектронної промисловості РФ та ІТ-сектору. Планується, що дане товариство буде викуповувати ключові російські радіоелектронні підприємства, де розгортати своє виробництво. А також, налагоджувати різними шляхами закупівлю західних компонентів.

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Проте, ефект від санкцій все ж є, і він відчувається через те, що багато крилатих ракет мають дефекти або через відсутність деяких західних компонентів, або через складність створення власної російської технологічної бази для заміни цих компонентів. Тому, попри всі заяви Росії про перехід на вітчизняне виробництво цих компонентів, це найближчим часом не станеться, і росіяни будуть шукати шляхи їх закупівлі в західних країнах в обхід накладених міжнародних санкцій.

Необхідно посилювати санкційний тиск, зокрема почати накладати санкції на "Росатом" та його дочірні компанії. Також важливо суворо дотримуватися цього тиску. Тільки тоді є всі шанси, що військова промисловість Росії не зможе повністю забезпечувати потреби країни в її агресії проти України", - йдеться у розслідуванні журналістів.