Окупанти обстріляли пансіонат для людей похилого віку в Сумах: є загиблий та 12 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 вересня ворожі війська атакували будівлю геріатричного пансіонату у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За інформацією рятувальників, людей під завалами немає. Загинула 1 особа, 12 постраждало.

"Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. До робіт залучено 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів", - йдеться в повідомленні ДСНС.





Раніше Цензор.НЕТ писав, що під час повітряної тривоги у місті Суми пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, пізно ввечері середи, 18 вересня, у Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух, частина міста була знеструмлена.

У ніч на 18 вересня російські військові "Шахедами" завдали авіаційний удар по енергетичних об’єктах Сум.

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