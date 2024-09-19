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З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі. ФОТОрепортаж

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Прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Де виявили скрипку?

Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки "MITSUBISHI" у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.

З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі
З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі

Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза.

Також дивіться: Тисячі прихованих від митного контролю пачок цигарок Marshal та Compliment без акцизних марок виявлено на станції "Ізов", - Держмитслужба. ФОТО (оновлено)

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    за рік з України намагаються вивезти більше скрипок Страдіварі, ніж він їх зробив за все своє життя...
  • vitaliymkua
    То таке... Пильнуйте щоб рояль Зеленського не вивезли.
  • Дорофеев Сергей
    Барабаны Страдивари делал для конкретных пацанов. Такие вещи не продаются. Вот они настоящий раритет. А скрипка шо, на доску проволочки натянули.
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