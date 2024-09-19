З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі. ФОТОрепортаж
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Прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Де виявили скрипку?
Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки "MITSUBISHI" у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.
Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза.