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Денісова про звинувачення у незаконному збагачення на понад 42 млн грн: Я подавала вчасно в повному обсязі всі декларації

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Людмила Денісова

Колишня омбудсменка Людмила Денісова запевняє, що вчасно і в повному обсязі подавала декларації за всі роки.

Про це експосадовиця сказала у коментарі Суспільному, коментуючи повідомлення НАЗК про нібито виявлення в діях ексомбудсменки ознак незаконного збагачення на понад 42 млн грн, передає Цензор.НЕТ.

"Можу сказати тільки одне, є презумпція невинуватості. Це обов'язок всіх, хто звинувачує, — довести такі відомості. Я подавала вчасно в повному обсязі і відповідно до закону всі декларації за всі роки. І тому більше нічого зараз не можу прокоментувати", — сказала Денісова.

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Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Vik Tor 98802600
    там є хоть одна порядна та не корумпована людина?
  • Ярослав Кийко
    В таких випадках завжди потрібно паралельно перевіряти родичів!
    Бо як не прабабця то якісь внучата виявляються не по рокам талановитими бізнесменами.
  • Василь Довганенко ae825908
    Куди не плюнь серед турботливих за нарід, попадеш в доларового мілліонера.
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