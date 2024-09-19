73% українців отримують новини з Telegram, - дослідження USAID в Україні
У 2024 році Telegram залишився основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. За останній рік його частка зросла на 1%. Таким чином, він є основним джерелом інформації для 73% населення країни.
Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні представила директорка Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81%. Що ж стосується інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, однак впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.
Водночас половина українців вважають, що держава не має втручатись в роботу Telegram, третина вважають корисною певну регуляцію, а 4% виступають за заборону його в Україні.
В разі його заборони половина українців, зокрема 52%, шукатимуть інші джерела споживання новин, 31% користуватимуться Telegram і далі через сервіси обходу, а ще чверть готові підписатись на ті ж ресурси та блогерів на інших сервісах.