Внаслідок російських обстрілів загинув мешканець селища Вільча на Харківщині
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19 вересня війська РФ здійснили обстріл селища Вільча Чугуївського району на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.
Внаслідок атаки загинув чоловік: сьогодні йому виповнилось 85 років.
Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.
Нагадаємо зранку 19 вересня ращисти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб.