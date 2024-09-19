Внаслідок російських обстрілів загинув мешканець селища Вільча на Харківщині

19 вересня війська РФ здійснили обстріл селища Вільча Чугуївського району на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок атаки загинув чоловік: сьогодні йому виповнилось 85 років.

Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.

Нагадаємо зранку 19 вересня ращисти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб.

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