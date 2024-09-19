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Внаслідок російських обстрілів загинув мешканець селища Вільча на Харківщині

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Росіяни обстріляли Вільчу на Харківщині

19 вересня війська РФ здійснили обстріл селища Вільча Чугуївського району на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок атаки загинув чоловік: сьогодні йому виповнилось 85 років.

Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.

Нагадаємо зранку 19 вересня ращисти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб.

Читайте: Зранку рашисти скинули на Куп’янськ 12 КАБів: поранено 6 людей

Автор: Остап Грицишин

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