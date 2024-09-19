Підтримка України буде одним із ключових пріоритетів головування Фінляндії в ОБСЄ, - глава МЗС Валтонен

Підтримка України в її законній обороні від російського агресора, буде одним із ключових пріоритетів під час головування Фінляндії в ОБСЄ у 2025 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні під час представлення пріоритетів Фінського головування у 2025 році.

"Протягом двох з половиною років повномасштабної агресивної війни з боку Росії Україна продовжує демонструвати неабияку стійкість. Наш колективний обов'язок – підтримувати Україну в її законній обороні від агресора. Це є нашим головним завданням і в ОБСЄ", - заявила вона.

Міністерка зауважила, що загальною темою головування Фінляндії в ОБСЄ буде "стійкість" – як держав-учасниць, так і ОБСЄ.

"Здатність реагувати на кризи та відновлюватися після них стає дедалі більш важливим для держав-учасниць у зв'язку з військовою агресією Росії проти України", - додала Валтонен.

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Вона наголосила, що в 50-ту річницю Гельсінкського Заключного акту Гельсінські принципи і зобов'язання залишаються чинними.

"Суверенітет, зокрема право належати або не належати до міжнародних організацій, утримання від загрози силою або її застосування, непорушність кордонів, територіальна цілісність. Мирне вирішення спорів, невтручання у внутрішні справи, повага до прав людини та основних свобод. Це – не лише зобов'язання з-поміж тих, що були узгоджені в Гельсінкі в 1975 році, але це також юридичні зобов'язання, що випливають зі Статуту ООН. Фінляндія підкреслюватиме їхню актуальність протягом усього року, і ми будемо голосно заявляти про їх порушення", - заявила Валтонен.

Крім того, вона запевнила, що підтримка України буде одним із ключових пріоритетів Фінського головування в ОБСЄ у 2025 році.

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"Ми повинні реагувати на поточні виклики. Ситуація з безпекою в Європі є більш непередбачуваною, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Підтримка України залишається пріоритетом. Водночас Фінляндія віддана роботі в усьому регіоні ОБСЄ, спрямованій на врегулювання конфлікту, послаблення напруженості та розбудову довіри", - додала міністерка.