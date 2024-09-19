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Росіяни мілітаризують дітей з окупованої частини Запорізької області, - Лубінець

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Омбудсмен Дмитро Лубінець

Діти з тимчасово окупованої Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від окупантів.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками моніторингу окупаційних пабліків виявлено, що російські "наставники" навчали дітей особливостям поводження з автоматом і відпрацьовування стрільби з різних положень.

Загарбники примушують українських дітей носити уніформу і крокувати під триколорними прапорами.

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Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське.

Українські діти стають інструментом у великій грі РФ, де дитинство вже не має значення.

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Такі дії Російської Федерації, як мілітаризація, є серйозним порушенням прав дитини. Закликаю міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ! Зло має бути покаране!" - розповів Лубінець.

Омбудсмен Дмитро Лубінець про мілітаризацію росіянами українських дітей

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Ваша Зграя здала Україну послідовно , крок за кроком , розмінувавши всі підходи , а Чогар показово- нахабно , бувши 100 разів попередженими і повивозили війська , наказавши передати ОЗБРОЕННЯ ТЕРРОРИСТАМ ! Баканов наказував все борсати і тікати ! За ЗРАДУ ВСІХ КРИШУЄ ЗЕІУДА , який , мав бути ГУАЛЯЙТЕРОМ
  • саша паламарчук
    істоти які вибрали самознищення не є нацією. нація це 25 %
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це все нa совісті зеленої згрaї слугориг. Це ви зaлишили нaших громaдян в окупaції. Це ви вигнaли з крaїни 8 мільйонів громaдян до ЄС. Це ви витрaчaли держaвний бюджет нa гульки по Трускaвцях, Буковелях і морях, a нaрод просто зрaдили, a сьогодні нaм розповідaєте які погні кaцaпи? Ми знaли що вони тaкі, aле нaрід 73% не знaв, що ви не крaще кaцaпів.
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