Росіяни мілітаризують дітей з окупованої частини Запорізької області, - Лубінець

Діти з тимчасово окупованої Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від окупантів.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками моніторингу окупаційних пабліків виявлено, що російські "наставники" навчали дітей особливостям поводження з автоматом і відпрацьовування стрільби з різних положень.

Загарбники примушують українських дітей носити уніформу і крокувати під триколорними прапорами.

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Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське.

Українські діти стають інструментом у великій грі РФ, де дитинство вже не має значення.

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Такі дії Російської Федерації, як мілітаризація, є серйозним порушенням прав дитини. Закликаю міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ! Зло має бути покаране!" - розповів Лубінець.