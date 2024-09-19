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Столтенберг: Без членства у НАТО не буде міцної безпеки для України

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Єнс Столтенберг

Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед відходом у відставку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами генсека НАТО, найшвидший спосіб закінчити війну в Україні - програти її. Але в такому разі буде не мир, а окупація.

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Також, як додав Столтенберг, будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки, щоб забезпечити міцний мир.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається (до Альянсу. - Ред.)", - підсумував він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Чим менше днів до закінчення терміну - тим хоробріший Столтенберг. Я так думаю, в перший же день після своєї відставки він закличе наступного генсека не боятися, а терміново ввести натівські війська в Україну і в'ї*ати ракетами по москві. А в разі відмови назве його боягузом!
  • Перехватчик
  • Ihor Djoboldin
    Да ,риторика Єнса у 2022 і зараз ,як небо і земля.Нажаль ,що у 2022 його месседжі були більш антиукраїнсьми"яка авіація,які ракети,яке закрите небо,яке НАТО для України !
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