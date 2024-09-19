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Примусове повернення біженців-чоловіків в Україну неможливе, - єврокомісарка Йоганссон

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біженці,європа,іспанія

Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", – зауважила єврокомісарка.

На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила Йоганссон.

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Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України, проте отримав відмову.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Devid Dyxovni
    Люди 30 лет платили налоги, работали за мизерную зарплату в стране, а власть всех предала и продолжает предавать давая бронь полиции, артистам цирка и другим сомнительным категориям.
  • Melnyk Vasyl
    Треба терміново відправити кілька патужних рішал на фронт, щоб зрозуміли ті проблеми, які вони створили своєю туповатою совковою ,а може і зрадницькою командою.
    За громадян України треба боротися, а не за олігархів, злодіїв і аферистів.
  • Bohdan Butylevych 7dbd9f47
    Кріпаки розбіглися....біда..тепер хоч самим впрягайся!?)))
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