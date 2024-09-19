Примусове повернення біженців-чоловіків в Україну неможливе, - єврокомісарка Йоганссон

Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", – зауважила єврокомісарка.

На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила Йоганссон.

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Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України, проте отримав відмову.