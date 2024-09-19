Глава МЗС Туреччини Фідан про посередництво у війні: Переговори тривають на рівні розвідок

Спроби пошуку закінчення російсько-української війни є пріоритетом для Туреччини та її президента, переговори тривають на рівні розвідок.

В Анкарі остерігаються, що війна може вийти з-під контролю, зокрема через переміщення бойових дій на територію РФ та погрози останньої щодо застосування ядерної зброї. Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав під час круглого столу, організованого інформаційним агентством "Анадолу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З цього питання "на практиці" було зроблено багато, ведуться "дуже кваліфіковані" переговори, особливо щодо розвідувальної дипломатії та проєктів угод про енергетичну та продовольчу безпеку, які проводяться через Національну розвідувальну організацію Туреччини (MİT)", - повідомив Фідан.

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Міністр наголосив, що сторони не завжди можуть зустрічатися "одним складом, в тому самому місці", але робота триває. На його переконання, у разі вирішення проблем у сфері продовольчої безпеки та енергетики будуть вичерпані й причини для продовження "великої війни".

Фідан не виключає, що війна може "вийти з-під контролю", зокрема з огляду на переміщення бойових дій на територію Росії та через погрози останньої застосувати ядерну зброю.

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"Українсько-російська війна — це не тільки гаряча війна в Україні, вона має величезний глобальний вплив. … Сторони, які не бачать шкоди в продовженні війни, також мають різні геополітичні розрахунки. … Нас хвилює те, що формат зміниться", - сказав Фідан.

З огляду на санкційний режим проти Росії, він бачить два варіанти розвитку подій: війна стане "або широкомасштабною, або замороженою".