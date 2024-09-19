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Виключити Росію з Радбезу ООН неймовірно важко. Ми зосереджені на речах, які є можливими, - Держдепартамент США

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Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Виключення Росії з Ради Безпеки ООН за Статутом Організації Об'єднаних Націй вкрай складно досягти.

Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися у Статут ООН, це – те, чого було б неймовірно важко досягти", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він зазначив, що такі заклики лунають не вперше, відколи Росія розпочала та розширила вторгнення в Україну.

"Ми зосереджені на речах, які є можливими", - додав речник Держдепу.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що будь-який член Радбезу ООН, який веде незаконну війну, "таку як Росія зараз веде в Україні", має бути виключений з організації.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Desar
    А включал ее туда кто? Вот он пусть и выключит. И вообще зачем ООН если оно ничего не может делать? Даже лига наций которую все обвиняют в беззубости и не жизнеспособности исключила СССР после нападения на финнов
  • Sascha Alexander
    Чому важко ?! Просто, нехай кацапи покажуть хоть якийсь документ підтверджуючий їхне право бути в радбезі!!!
    Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
  • sky hawkA4
    ООН знаходиться в США. Всі до останньої прибиральниці жирують за рахунок США. Вашингтон накаже виключити ніхто навіть не пікне. Навіщо ця клоунада? Щоб зображати "міжнародний порядок"? Навіть бомжі в Африці знають що це фікція.
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