Виключити Росію з Радбезу ООН неймовірно важко. Ми зосереджені на речах, які є можливими, - Держдепартамент США
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Виключення Росії з Ради Безпеки ООН за Статутом Організації Об'єднаних Націй вкрай складно досягти.
Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися у Статут ООН, це – те, чого було б неймовірно важко досягти", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.
Він зазначив, що такі заклики лунають не вперше, відколи Росія розпочала та розширила вторгнення в Україну.
"Ми зосереджені на речах, які є можливими", - додав речник Держдепу.
Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що будь-який член Радбезу ООН, який веде незаконну війну, "таку як Росія зараз веде в Україні", має бути виключений з організації.