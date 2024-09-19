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США обговорюють із партнерами можливість застосування західної зброї по РФ, - Держдепартамент США

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Держдепартамент США

США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.

Таку позицію оприлюднив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер у контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - зазначив Міллер.

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Він нагадав, що деякі європейські країни, так само як і США, дозволили Україні використовувати певні види озброєнь по цілях у Росії в районі кордону.

"Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами", - зауважив представник Держдепу.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • belge
    Сами во время войны не парились. Утюжили бомбами немецие и японские города на кизяк. В одном Токио за одну бомбардироку 100 000 тысяч человек убили. Больше, чем атомной бомбой. Ни про гуманизм не вспоминали, ни про эскалацию. А тут мнутся уже два года.
  • Pan Lipko
    Сенсу не більше ніж у підготовці імпотента до статевого акту.
  • Yurii Overko
    Ахаха, чоловіче, ти що з дуба впав, та держдеп забравши в нас ядерну зброю ..уй ложив на майбутнє держави Україна. Головне що вся ядерна зброя в руках їхнього колеґи з Москви опинилася, а на нас і наше майбутнє вони ходили товстенького
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