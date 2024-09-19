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Війська РФ обстріляли 18 громад Сумщини: 1 людина загинула, 17 дістали поранення

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Наслідки російського удару по пансіонату для людей похилого віку в Сумах

Протягом 19 вересня росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 141 вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Миколаївська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано з літака пуск КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), артилерійські обстріли (9 вибухів).
  • Тростянецька громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: росіяни завдали обстріли з використанням FPV дронів (7 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), артилерійські обстріли (7 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), пуск КАБ (1 вибух), атака з використанням баражуючого боєприпасу (типу ЛАНЦЕТ) (1 вибух).
  • Путивльська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
  • Річківська громада: зафіксовано з літака пуск КАБ (1 вибух).
  • Білопільська громада: завдано атаки КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
  • Хотінська громада: здійснено з літака пуски КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (7 вибухів). Внаслідок обстрілу 3 цивільні особи отримали поранення.
  • Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
  • Дружбівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (29 вибухів).
  • Глухівська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
  • Шалигинська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Свеська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
  • Сумська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи). Внаслідок удару відбулося влучання в геріатричний пансіонат. Попередньо 1 особа загинула, 14 осіб травмовано.

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Автор: Леся Карпенко

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