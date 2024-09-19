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Байден і Гарріс зустрінуться із Зеленським 26 вересня, - Білий дім

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Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня. Зеленський також зустрінеться із віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - ідеться в заяві адміністрації президента США.

Нагадуємо, раніше Зеленський анонсував, що представить Байдену свій "план перемоги" України.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Вже 18 вересня президент заявив, що План перемоги вже повністю підготовлений.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Чекаймо нових зашкварів Зеленского. Аж страшно!..
  • Viktor Mozhaiev
    Справа навіть не у зеленій потворі. Ліваки ніколи не підуть на конфронтацію з кремлем, ніколи. І мені просто страшно що буде після виборів у штатах. Байден хоч і лівацька свиня, але з досвідом у політиці, а оце чорножопе яке у те крісло закинуть, нажаль в мене немає сумнівів що так і буде, там вже сформувалось безмозгле бидло якім начхати на свою країну, ото буде повний фініш
  • Kan Kan 21c2f560
    Схоже на кінець підтримки, бо боневтік став хамом при кожній зустрічі
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