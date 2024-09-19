У Єврокомісії заперечують тиск з боку України щодо повернення біженців

У Єврокомісії заперечують тиск з боку українського уряду щодо повернення біженців, а взаємодію з українськими посадовцями назвали напрочуд продуктивною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я ніколи не відчувала такого тиску ні з боку Києва, ні з боку українського уряду. Мушу сказати: у нас чудова співпраця і дуже-дуже хороший діалог… Не можу вимагати кращої – все чудово", – заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Коментуючи заклики глави українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги до ЄС розвивати програми, що заохочували би біженців повертатися додому, Йоганссон зазначила, що "нам потрібно розвивати це разом".

"Я обговорювала це, коли була в Києві минулого тижня, і в нас вийшла дуже хороша дискусія на цю тему… Ми, звичайно, будемо приймати українців, які хочуть і повинні залишитися в ЄС, але також підтримаємо тих, що готуються до повернення та участі в обороні та відбудові України. І ми підтримаємо обидві категорії. А робити це будемо у тісній співпраці з українським урядом", – наголосила єврокомісарка.

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Посадовиця не відповіла прямо на запитання, в чому ЄС зацікавлений більше – щоб українські біженці поїхали чи залишилися. Не сказала також, чи є вони більше тягарем для бюджетів чи ж здобутком у перспективі, зважаючи, що їх переважна кількість – це працездатна молодь.

"Звичайно, вони беруть участь у ринку праці… Це також може бути серйозним викликом, особливо для деяких держав-членів. Але важливо просто сказати: ми не приймаємо українців задля економічної вигоди і не говоримо про тягарі. Ми це робимо, бо підтримуємо Україну через російську агресію", – підсумувала Йоганссон.

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