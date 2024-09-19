Новини

Вулиця Богдана Ступки та площа на честь НАТО: у Києві перейменували 13 об’єктів

6 76735
Київ

У столиці змінили назви ще 13 міських об'єктів: вісім з яких перейменовано у процесі дерусифікації та декомунізації, а п'ять – на загальних підставах.

Про це повідомили у Київраді, передає Цензор.НЕТ

Перейменування за районами:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила перейменування 328 населених пунктів

Дарницький район:

  • вулиця Івана Тургенєва отримала назву вулиця Миколи Волковича.

Дніпровський район:

  • вулицю Петра Чаадаєва перейменували на вулицю Єлизавети Шахатуні.

Подільський район:

  • вулиця Брюсова стала вулицею Валентини Радзимовської;

  • парку біля кінотеатру Тараса Шевченка присвоїли назву "Гірка Крістера".

Печерський район:

  • вулицю Станіславського перейменували на вулицю Богдана Ступки.

Святошинський район:

  • парк "Юність" переназвали на парк "Гамбурзький";

  • вулиця Жовтнева стала вулицею Сулимівською;

  • вулицю Сергія Єсеніна перейменували на вулицю Скарбова;

  • парку на вулиці Михайла Котельникова, 26-32, присвоїли ім’я Михайла Реуцького.

Солом’янський район:

  • вулиця Боткіна стала вулицею Професора Павловського;

  • безіменну площу між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи назвали "площею Північноатлантичного альянсу".

Шевченківський район:

  • провулок Бехтерівський назвали провулком Варязьким;

  • сквер на вулиці Прорізній (між будинками №3 та №5) отримав назву "Українського радіо".

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Треба було підколоти партнерів - назвати площа "Потужної Рішучості НАТО".
  • НБ
    Після того як Богдан Ступка знявся в відверто антиукраїнському фільмі "Тарас Бульба" бо гроші любив сильно. Дуже сильно. В нього був вибір. І він вибрав гроші і ганьбу. А потім решту життя розказував що кацапи "змонтували". Тут все просто "одін раз і підарас".
  • User User e27339ea
    НАТО ближче ніж ми всі думали.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини