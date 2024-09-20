Зеленський ввів санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, Ірану та Китаю

У четвер, 19 вересня, президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) щодо впровадження нових санкцій.

Відповідні укази №638/2024 та №639/2024 оприлюднені на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський запровадив обмеження проти низки фізичних та юридичних осіб Росії, Ірану та Китаю.

Так, введено санкції проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на 10 років, а також проти 43 компаній цих країн. Зокрема, до санкційного списку потрапили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, Іранські авіалінії, низка науково-дослідних інститутів та підприємств РФ, а також компанії, зареєстровані в КНР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запровадить нові санкції проти сірих торговців російською нафтою

Указом президент також запровадив санкції проти двох російських підприємств – ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк"" і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".