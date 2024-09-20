Передача іранських балістичних РФ несе пряму загрозу європейській безпеці, - постпред Британії при ОБСЄ Голланд

Передача Іраном балістичних ракет Росії несе пряму загрозу не тільки Україні, а й загальній безпеці Європи.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулого тижня РФ скликала одне з найбільш лицемірних засідань Ради Безпеки ООН - щодо "передачі західних озброєнь Україні". Це було цинічне використання Радбезу для критики підтримки суверенної держави у здійсненні нею свого законного права на захист від незаконної агресивної війни Росії. Але, висуваючи ці звинувачення, РФ досягла успіху лише у висвітленні власних подвійних стандартів та дезінформації – характерних ознак її зловмисних дій на нашому континенті та за його межами. Адже всього за кілька днів до зустрічі ми дізналися, що Росія отримала іранські балістичні ракети", - підкреслив Голланд.

Він наголосив, що передача Іраном балістичних ракет Росії "становить пряму загрозу європейській безпеці" – так само як і отримання раніше Росією ракет від КНДР в порушення Резолюцій Ради Безпеки ООН.

Читайте: Шойгу прибув до Ірану, щоб передати послання від Путіна, - ЗМІ

Також він заявив, що між наданням зброї західними союзниками і постачанням іранських ракет в РФ є "критична різниця, яку Росія не хоче визнавати".

"В одному випадку зброя постачається суверенній державі, Україні, щоб дати їй можливість захистити себе відповідно до міжнародного права. У другому – зброя надсилається Росії, яка веде агресивну війну проти свого сусіда, що порушує Статут ООН і Гельсінський заключний акт. Більше того, ця зброя використовується для заподіяння страждань українському цивільному населенню", - додав Голланд.

Очільник британської місії в ОБСЄ також найрішучішим чином засудив обстріл російськими військами співробітників МКЧХ 12 вересня на Донеччині та атаку РФ на цивільне вантажне судно в Чорному морі 11 вересня.

Читайте також: Глави МЗС країн G7 засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран не постачав зброю Росії, - президент Пезешкіян