Україна запропонувала Португалії допомогу в гасінні лісових пожеж: ДСНС може надіслати спеціалізований літак та команду

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за дорученням Президента України зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Португальської Республіки в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом та запропонував йому допомогу у ліквідації лісових пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму телеграм-каналі.

Клименко зазначив, що Португалія зараз страждає від масштабних пожеж, які охопили центральну та північну частини країни. На жаль, є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню.

"Тож запропонував пану Послу допомогу від українських рятувальників. ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах. За час повномасштабного вторгнення українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій. І ми готові допомагати нашим партнерам у біді", - додав він.

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Лісові пожежі в Україні

В Україні також складна ситуація з лісовими пожежами.

Так Цензор.НЕТ писав, що на Полтавщині ліси горять уже третій день.

Перед цим повідомлялось, що через лісову пожежу у Полтавській області евакуювали жителів двох сіл. Було пошкоджено приватні будинки та споруди.

В ДП "Ліси України" заявиляли, що ситуація з лісовими пожежами в Україні наразі стабілізована, але ще принаймні тиждень лісівникам та ДСНС доведеться боротись з поширенням вогню.

А 8 вересня Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 виробництва РФ.

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