Росіяни проводять фільтраційні заходи в Криму з метою виявлення "неблагонадійних" елементів, - Центр нацспротиву

Російські окупанти розпочали нові заходи фільтрації в Криму з метою виявлення "неблагонадійних" елементів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Блокування цілих районів та ретельна перевірка місцевих мешканців триває у тимчасово окупованому Криму. Такі заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення "неблагонадійних" елементів. Відбувається усе під виглядом військових навчань "барс-Крим". Місцевий гауляйтер аксьонов закликав кримчан сприяти у проведенні навчань", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що такі рейди ворог проводить регулярно на тимчасово окупованих територіях.

"Нещодавно посилили контроль усіх цивільних, які планують виїзд із ТОТ Херсонщини. Це стосується тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець", - додають в ЦНС.

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