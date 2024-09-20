ЄС закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт Путіна та деяких його посадовців, видані МКС

Євросоюз закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання. Йдеться про арешт правителя РФ Володимира Путіна, адже Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ" із посиланням на заяву, яку було оприлюднено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

У ЄС кажуть про глибоку занепокоєність долею українських дітей та інших цивільних, який Росія незаконно перемістила.

"Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну", - вказується у заяві.

Крім того, ЄС вимагає негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених РФ волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - наголосили у ОБСЄ.

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Нагадаємо, 2 вересня Путін відвідав Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС. Проте російського диктатора запевнили, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що подібні візити російського диктатора Володимира Путіна за кордон до країн, які підписали Римський статут, є винятком, а не нормою.