На Львівщині уламки "шахеда" впали на приміщення колишнього колгоспу, пошкоджені автомобілі

Повітряна тривога тривала на Львівщині з 03:56 по 04:32 20 вересня. Сили ППО ПвК "Захід" знищили ворожий безпілотник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки".

Внаслідок падіння уламків пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.

"За даними на цю годину, жертв чи постраждалих нема", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, російські загарбники з вечора 19 вересня масовано атакували територію України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у Запоріжжі, на Хмельниччині, в Івано-Франківську та Рівному. Також у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

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