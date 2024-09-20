Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 639 480 осіб (+1340 за добу), 8725 танків, 18 212 артсистем, 17 132 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 639 480 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб,

танків ‒ 8725 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,

артилерійських систем – 18212 (+35) од,

РСЗВ – 1189 (+0) од,

засоби ППО ‒ 949 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),

крилаті ракети ‒ 2593 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)

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