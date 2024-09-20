Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 639 480 осіб (+1340 за добу), 8725 танків, 18 212 артсистем, 17 132 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 639 480 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8725 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,
- артилерійських систем – 18212 (+35) од,
- РСЗВ – 1189 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)