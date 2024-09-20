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Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру: має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію, - глава МЗС Італії Таяні

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антоніо,таяні

Італія не веде війни з Росією та виступає за мирну конференцію, на якій буде можливий діалог про припинення війни, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RAI.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка. Однак я вважаю, що Росія має прийти на конференцію не з рішенням - капітуляція чи поразка України - бо інакше це не було б мирною угодою", - сказав Таяні.

Як зазначається, за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Нині триває підготовка до Другого саміту миру.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • gemixx11 07198661
    Друже..перестань дивитись шмарафон..
  • Игорь Фазлиахметов
    а почему не поджать? зеленский и вся его грядка только и твердят, что всякие саммиты, форумы и другие шумные представления, без московии скучны! так , что вовик инициатор приглашений!
  • Деніс Войцеховський
    ***** не погодиться ні на який мір, крім того, що вигідний йому.
    Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
    Але можливі варіанти.
    Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
    Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
    Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
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