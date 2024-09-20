Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, - указ
У четвер, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ указ №640/2024 оприлюднено на сайті Офісу Президента.
У персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затвердили позаштатного радника президента України Олександра Камишіна.
Також глава держави увів до Ставки віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.
Водночас зі складу виключили колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 13 вересня президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.