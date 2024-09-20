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Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, - указ

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Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

У четвер, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ указ №640/2024 оприлюднено на сайті Офісу Президента.

У персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затвердили позаштатного радника президента України Олександра Камишіна.

Також глава держави увів до Ставки віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

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Водночас зі складу виключили колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 13 вересня президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • gemixx11 07198661
    Повертай з Маямі великого воювателя Данілова з його синами .. А то без його епічного-" воювати будуть всі"" якось скучненько
  • евгений коноваленко 972d00ac
    а керувати-нінащоневідповідати
    всі цим буде єрмак
  • Вася Быколог
    Добре що хоч не Лисого з пікаловим. Слава Гетьману!
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