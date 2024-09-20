Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва. ФОТО
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У п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України. У неї запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Фон дер Ляєн зазначила, що прибула до столиці, щоб обговорити підтримку Європи - від готовності України до зими та до оборони, вступу до ЄС і прогресу щодо кредитів G7.
"Мій 8-й візит до Києва припадає на час початку опалювального сезону, а Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях", - наголосила вона.