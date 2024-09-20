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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва. ФОТО

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У п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України. У неї запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляєн зазначила, що прибула до столиці, щоб обговорити підтримку Європи - від готовності України до зими та до оборони, вступу до ЄС і прогресу щодо кредитів G7.

"Мій 8-й візит до Києва припадає на час початку опалювального сезону, а Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях", - наголосила вона. 

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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва 20 вересня

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Василь Довганенко ae825908
    Справжній друг України.
  • Walter 626b3ed4
    Бубон і німкені нахамить, чи таки її боїться ?
  • q4ma
    Молюся, щоб наш зеленорог і перед нею не набикував.
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