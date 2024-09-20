На Черкащині унаслідок падіння БПЛА горіла лісова підстилка: минулося без постраждалих

Унаслідок падіння ворожих ударних дронів-камікадзе у Черкаській області виникли пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що в області вночі сили ППО знищили 13 дронів-камікадзе.

У двох локаціях через падіння уламків "шахедів" виникли пожежі, горіла лісова підстилка. Загоряння ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

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Як повідомлялося, ворог вночі також атакував Львівщину. Повітряна тривога тривала на Львівщині з 03:56 по 04:32 20 вересня. Сили ППО ПвК "Захід" знищили ворожий безпілотник.

Там через падіння уламків ударних дронів, якими атакувала РФ, виникла пожежа на території колишнього колгоспу.